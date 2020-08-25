Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamalarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün haddini aşan bir açıklama yapmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne tepki
25.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:22

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamalarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz." açıklamasını yaptı. 

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamaslı yetkilileri kabulüne ilişkin yaptığı açıklama hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz. Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen ve bölgenin önemli bir realitesini teşkil eden Hamas'ın meşru temsilcisinin terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır. Kaldı ki, kendi terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya açık destek veren, FETÖ elebaşına evsahipliği yapan bir ülkenin üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır. ABD Yönetimi Filistinliler arası iç uzlaşı çabalarının da bir tarafı olan Hamas'ı terör örgütü ilan etmiş, ardından Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Vaşington'daki Ofisini kapatmıştır. Böylelikle tüm Filistin Yönetimi ve halkıyla irtibatını keserek, bölgemizin gerçeklerinden kendini ne kadar soyutlamış olduğunu da ispatlamıştır. Bu vesileyle ABD Yönetimi'ni, bölgedeki güç ve nüfuzunu münhasıran İsrail'in çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kullanmak yerine, dengeli politikalar izleyerek İsrail-Filistin ihtilafına uluslararası hukuk, adalet ve hakkaniyet temelinde samimi çözüm arayışında bulunmaya davet ediyoruz." denildi. 


Kaynak: DHA

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