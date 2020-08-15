Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye 'Doğu Akdeniz' yanıtı DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, "Avrupa Birliği'nin (AB) çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, "Avrupa Birliği'nin (AB) çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA