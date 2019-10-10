Dışişleri Bakanlığı: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif...
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Dışişleri Bakanlığı: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif...

Dışişleri Bakanlığı: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

10.10.2019 10:02
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul'da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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