Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da sivillere yönelik şiddeti kınadı
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Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da sivillere yönelik şiddeti kınadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da sivillere yönelik şiddeti kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Myanmar'da darbe yönetiminin sivil halka uyguladığı şiddeti kınadı.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Myanmar'da darbe yönetiminin sivil halka uyguladığı şiddeti kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

Sivillere karşı aşırı şiddetin kuvvetle kınandığı açıklamada, "Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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