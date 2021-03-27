Türkiye, Myanmar'daki protestolarda güvenlik güçlerinin sivil halka karşı uyguladığı şiddeti kuvvetle kınadı
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Türkiye, Myanmar'daki protestolarda güvenlik güçlerinin sivil halka karşı uyguladığı şiddeti kuvvetle kınadı

Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Politika
Türkiye, Myanmar'daki protestolarda güvenlik güçlerinin sivil halka karşı uyguladığı şiddeti kuvvetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesinin şiddetinin artmasını kuvvetle kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesinin şiddetinin artmasını kuvvetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunun kaygıyla izlendiği" kaydedildi.

Açıklamada, bugün Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz."

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen bugünkü protestolarda, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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