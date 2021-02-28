Dışişleri Bakanlığı: (Myanmar'da) Güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz
28.02.2021 23:03 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:06
Dışişleri Bakanlığı: (Myanmar'da) Güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: (Myanmar'da) Güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik