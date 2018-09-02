Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Mogadişu'da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA