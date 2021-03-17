Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de askerleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mali'nin Tessit bölgesinde Ansongo yakınlarında 15 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen ve askeri birliği hedef alan terör saldırısında 11 askerin hayatını kaybettiği ve 14 askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı