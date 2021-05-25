Dışişleri Bakanlığı, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi...
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Dışişleri Bakanlığı, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi...

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi...
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılması temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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Dışişleri Bakanlığı, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi... - Haberler
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