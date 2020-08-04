Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'daki patlamada 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada çok sayıda Lübnan vatandaşının hayatını kaybetmesinin ve yaralanmasının derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Patlama sonucunda 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA