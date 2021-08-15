Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Lübnan'da 15 Ağustos'ta meydana gelen akaryakıt tankeri patlamasında hayatını kaybeden 22 kişiye başsağlığı dilekleri iletildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Lübnan'da 15 Ağustos'ta meydana gelen akaryakıt tankeri patlamasında hayatını kaybeden 22 kişiye başsağlığı dilekleri iletildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bugün (15 Ağustos) bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyor ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı