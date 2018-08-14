Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Londra Parlamento binası önünde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Londra Parlamento binası önünde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Londra'da bugün Parlamento binası önünde bir araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Masum insanları hedef alan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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