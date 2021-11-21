Dışişleri Bakanlığı'ndan, Libya'da alıkonulan 7 vatandaşın serbest bırakılması hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşının yurda getirilmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Libya'nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşımız, yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde salimen yurda getirilmişlerdir. Bu süreçte, vatandaşlarımızın durumu, Trablus Büyükelçiliğimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz ve kurumlarımız tarafından etkin bir eşgüdüm ve işbirliği içinde sürekli olarak takip edilmiş, vatandaşlarımızın salimen serbest kalmaları için yoğun gayret sarfedilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, yurda getirilen vatandaşlarımızla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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