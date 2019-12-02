Dışişleri Bakanlığı: Libya ile imzalanan anlaşma uluslararası hukuka uygun
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Dışişleri Bakanlığı: Libya ile imzalanan anlaşma uluslararası hukuka uygun

Hami Aksoy: Libya ile imzalanan anlaşma uluslararası hukuka uygun

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Dışişleri Bakanlığı: Libya ile imzalanan anlaşma uluslararası hukuka uygun

Sözcüsü Hami Aksoy, 'nin 'deki deniz yetki alanları konusunda ile imzaladığı mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, "Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur." ifadesini kullandı.


Aksoy, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile ilgili Yunanistan ve Mısır'ın açıklamaları hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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