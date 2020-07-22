Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması...
Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi hususunda anlaşmaya varıldı.
22.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:20
Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi hususunda anlaşmaya varıldı." - ANKARA
Kaynak: İHA