Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması... Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi hususunda anlaşmaya varıldı.

Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi hususunda anlaşmaya varıldı." - ANKARA Kaynak: İHA