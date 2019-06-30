Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın...

Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın...

Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir"

Kaynak: AA
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