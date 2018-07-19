Dışişleri Bakanlığı:  Kudüs'ün Başkent İlan Edilmesi Uluslararası Toplum Bakımından Yok Hükmünde

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından İsrail Parlamentosu'nda bugün Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail Parlamentosu'nda bugün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır. Yasada İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesi uluslararası toplum bakımından yok hükmündedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail Parlamentosu'nda bugün Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesine tepki gösterilerek şöyle denildi: "İsrail Parlamentosu'nda bugün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır. Yasada İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesi uluslararası toplum bakımından yok hükmündedir. Aynı yasada BM kararlarıyla hukukdışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağdışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür. İsrail Hükümeti tarafından Filistin'de sürdürülen işgale ve hukukdışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan sözkonusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir."