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Yavuz Selim Kıran, 14 Mart, Güncel

"Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi"nin resmi açılışı yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Bakanlık bünyesinde kurulan koordinasyon ve destek merkezinde şu ana kadar yaklaşık 35 bin çağrıya yanıt verildiğini belirtti.

27.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:54

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Bakanlık bünyesinde kurulan koordinasyon ve destek merkezinde şu ana kadar yaklaşık 35 bin çağrıya yanıt verildiğini belirtti.

Kıran, "Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi"nin resmi açılış töreninde konuştu.

Dünyanın şu anda çok amansız bir hastalık olan Kovid-19'a karşı mücadele verdiğini dile getiren Kıran, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu hastalığı 14 Mart'ta "pandemi" ilan ettiğini hatırlattı.

Kıran, "Bakanlığımız da pandeminin dünya çapındaki etkilerini takip etmek, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yardım taleplerine cevap vermek ve diğer ülkelerle iş birliği imkanlarını da geliştirmek adına 14 Mart itibarıyla Dışişleri Bakanımızın (Mevlüt Çavuşoğlu) talimatıyla Koordinasyon ve Destek Merkezi'ni kurdu." ifadelerini kullandı.

Merkezin 7 gün 24 saat hizmet verdiğinin altını çizen Kıran, buradaki çalışmaların yurt dışındaki vatandaşlara güven ve moral verdiğini dile getirdi.

Kıran, "Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezimiz, kurulduğu günden itibaren az önce bana intikal eden rakam itibarıyla yaklaşık 35 bin çağrıya cevap vermiştir." diye konuştu.

Yetkin personel yapısıyla gelen her çağrıya olumlu yanıt vermeye ve aynı hassasiyetle yaklaşmaya çalıştıklarını söyleyen Kıran, "Çalışanlarımız 24 saat boyunca vatandaşlarımızın imdadına, yardımına koşmaya devam etmektedir." dedi.

"15 bine yakın vatandaşımızı bugün itibarıyla ülkemize getirdik"

Kıran, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının taleplerine yanıt verilmeye devam edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu taleplere hiçbir zaman duyarsız kalmadık. 45 farklı ülkeden bizlere intikal eden bilgiler ve özel uçuş izinleriyle 15 bine yakın vatandaşımızı bugün itibarıyla ülkemize getirmiş ve karantina altına almış bulunmaktayız. Bu çok büyük bir başarıdır."

Bugüne kadar 77 ülkeden Türkiye'ye tıbbi yardım destek talebi geldiğini bildiren Kıran, "Bu taleplere ülkemizin imkanları nispetinde cevap vermeye devam ediyoruz ve bu anlamda 20 ülkenin talebine imkanlarımız doğrultusunda cevap vermiş bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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