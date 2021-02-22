Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

22.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:10
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde BM'ye ait bir konvoya düzenlenen saldırıda, İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoförün hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost İtalya halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde WFP konvoyuna saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda, yerel saatle 10.00 sularında, BM Dünya Gıda Programına ait bir konvoya yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Özge Özder İrem Derici Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 23:20:00. #1.16#
title