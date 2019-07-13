Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini...

Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini...

Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz"

Kaynak: AA
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