Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini...
Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz"
Kaynak: AA
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı
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