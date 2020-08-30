Dışişleri Bakanlığı: "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis... Dışişleri Bakanlığı: "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." Kaynak: AA