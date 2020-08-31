Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını...

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskın ve gözaltı uygulamalarının "sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneği" olduğunu ve "endişe ile izlendiğini" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını...
31.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:27

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskın ve gözaltı uygulamalarının "sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneği" olduğunu ve "endişe ile izlendiğini" açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu gelişmenin, Kırım'ın 2014'te yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan "sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneği" olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Rus güvenlik güçleri, bu sabah bir grup Kırım Tatarının evine baskın düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı Dünya
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı Güncel
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim
Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim
Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti
Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mario Lemina, Fulham'a kiralandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mario Lemina, Fulham'a kiralandı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ezgi Mola Deniz Akkaya Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Jose Sosa Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Düğün Bursa Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını... - Kırım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 20:30:34. #1.15#
title