Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kenya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

08.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:25
Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, 'da 10 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kenya'nın Mandera vilayetinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör eylemi sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında memurlarının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Kenya hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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