Son dakika haberi | "Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı Prak Sokhonn ülkemize resmi bir ziyarette bulunacak" - Haberler

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Son dakika haberi | "Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı Prak Sokhonn ülkemize resmi bir ziyarette bulunacak"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi |

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn'un Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn'un Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn, 25-28 Şubat 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışı da gerçekleştirilecektir" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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