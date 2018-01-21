Dışişleri Bakanlığı Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabil'de 20 Ocak gecesi bir otelde meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA