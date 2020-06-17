Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri Bakanının ziyareti ertelendi
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Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri Bakanının ziyareti ertelendi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Maio'nun, Türkiye ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri Bakanının ziyareti ertelendi
17.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:42

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Maio'nun, Türkiye ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio'nun bugün ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyareti, 19 Haziran Cuma gününe ertelenmiştir" denildi. 


Kaynak: DHA

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