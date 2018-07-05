Dışişleri Bakanlığı, Abu Nuwwar Bedevi Topluluğuna Ait Evleri Yıkan İsrail'i Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Ebu Nevvar (Abu Nuwwar) bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

"YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANMASINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını ve Han el-Ahmar Bedevi Bölgesi'nde yıkım çalışmalarına başlamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"BU EYLEMLER FİLİSTİN DEVLETİ PERSPEKTİFİNİ RİSK ALTINA SOKMAKTADIR"

"İsrail makamları tarafından fütursuzca sürdürülen bu eylemler, birleşik ve bağımsız Filistin Devleti perspektifini risk altına sokmaktadır. İsrail'in bölgede gerilimi artıran ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden hukuk dışı faaliyetlere bir an evvel son vermesi elzemdir."

İSRAİL'İN FİLİSTİNLİ BEDEVİLERİN KÖYLERİNİ YIKMASI

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları dün sabahtan itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

İSRAİL ASKERLERİ, DARP ETTİĞİ FİLİSTİNLİLERİ GÖZALTINA ALDI

Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

İSRAİL YÜKSEK MAHKEMESİ 170 ÖĞRENCİLİ OKULUN YAKILMASINA KARAR VERMİŞTİ

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

"FİLİSTİNLİLERDEN ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN" PROJE OLARAK GÖRÜLÜYOR

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

İSRAİL'İN BU YIKIMLARLA BEDEVİLERİ GÖÇ ETTİRMEK İSTİYOR

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.