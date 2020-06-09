Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik ilhak planları karşısında, ülkemizin...
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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik ilhak planları karşısında, ülkemizin...

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik ilhak planları karşısında, ülkemizin Filistin makamlarıyla bilistişare girişimleri üzerine 10 Haziran 2020 tarihinde Dışişleri Bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Uçlu Olağanüstü İcra Komitesi...

Dışişleri Bakanlığı:
09.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:08

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik ilhak planları karşısında, ülkemizin Filistin makamlarıyla bilistişare girişimleri üzerine 10 Haziran 2020 tarihinde Dışişleri Bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Uçlu Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı ve videokonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak girişimlerinin bertaraf edilmesine yönelik olarak İİT bünyesinde ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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