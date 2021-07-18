Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki saldırıları ve gözaltıları kınadı

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Kudüs'te Harem-i Şerif'e yönelik baskını, ses bombalarıyla müdahaleyi ve gözaltıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Kudüs'te Harem-i Şerif'e yönelik baskını, ses bombalarıyla müdahaleyi ve gözaltıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, bu sabah (18 Temmuz) Harem-i Şerif'in kutsiyetini bir kez daha ihlal ederek, ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "İsrail'in geçtiğimiz ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının tüm bölgede sebep olduğu gerginlik, tırmanma ve çatışma ortamının zihinlerde tazeliğini koruduğu mevcut ortamda bu tür provokasyonların sürmesi son derece tehlikelidir." denildi.

Açıklamada İsrail hükümetine söz konusu provokatif eylem ve saldırıların bir an önce sona erdirilmesine yönelik çağrının yinelendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya