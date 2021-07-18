Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek ırkçı Yahudi grupların Mescid-i...

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların...