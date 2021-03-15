Dışişleri Bakanlığı: İslam karşıtlığıyla mücadeleyi gündemde tutma çabalarımız sürecek
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Dışişleri Bakanlığı: İslam karşıtlığıyla mücadeleyi gündemde tutma çabalarımız sürecek

15.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:47
Dışişleri Bakanlığı: İslam karşıtlığıyla mücadeleyi gündemde tutma çabalarımız sürecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların gündeminde tutulmasına yönelik aktif çaba ve girişimlerinin süreceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların gündeminde tutulmasına yönelik aktif çaba ve girişimlerinin süreceğini bildirdi.

Bakanlıktan 15 Mart "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da düzenlenen terör saldırısının ikinci yılı dolayısıyla, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişinin saygı ve rahmetle anıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlendiği, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bu yöndeki çabalarını desteklediği ve bu amaçla Türkiye'nin girişimleriyle İİT bünyesinde Avrupa Müslümanları Temas Grubu oluşturulduğu kaydedildi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının hemen akabinde Türkiye'nin o tarihte İİT Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla yaptığı çağrı üzerine 22 Mart 2019'da İstanbul'da Dışişleri Bakanları Düzeyinde İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın düzenlendiği anımsatılan açıklamada, o vesileyle İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası farkındalığın artırılması yönünde çağrıda bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu anlayış çerçevesinde, 27-28 Kasım 2020'de Niamey'de toplanan İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 15 Mart tarihinin "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" ilan edilmesi yönünde karar alındığı ifade edildi.

Söz konusu karar uyarınca, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası farkındalık yaratılması bağlamında İİT üyesi ülkelerin BM nezdindeki Daimi Temsilciliklerinin girişimleriyle 17 Mart 2021'de düzenlenecek yüksek düzeyli çevrim içi etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da video mesajıyla katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "İslam karşıtlığıyla mücadele konusunun BM başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların gündeminde tutulmasına yönelik aktif çaba ve girişimlerimiz sürecektir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemlerin olduğu ülkelerle ilgili yıllık raporlar hazırlanacağı belirtilen açıklamada, bunların uluslararası kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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