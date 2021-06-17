Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen cezayı kınadı
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen cezayı kınadı

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen cezayı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınıyoruz. Sözkonusu karar, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının kendi iradesiyle seçtiği Müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür. Geçmişte Müftülerin faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde birçok ihlal kararı verilen Yunanistan, Müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerle, adıgeçenlerin serbest bir şekilde dini ve toplumsal vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacını gütmektedir. Bu haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında düzeltileceğini umuyoruz. Yunanistan'ı Batı Trakya Türk Azınlığı ve seçtiği Müftülerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden baskıcı uygulamalarına son vermeye bir kez daha davet ediyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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