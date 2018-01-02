Dışişleri Bakanlığı: "İran'daki Olaylardan Endişe Duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İran'da 28 Aralık 2017 tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürmesi ve çıkan olaylarda ölenlerin olmasından endişe duyulduğunu açıkladı.



İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de başlayan protesto gösterilerine ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, gösterilerin diğer şehirlere yayılarak sürmesi, çıkan olaylarda ölenlerin olması ve kamu binalarının zarar görmesinden endişe duyulduğu belirtildi. Açıklama şöyle:



"Türkiye, dost ve kardeş İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Bir an önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz." - ANKARA