Dışişleri Bakanlığı: "Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir"
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Dışişleri Bakanlığı: "Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda gerçekdışı iddialara yer verildiğini belirterek, "Bu açıklamaya dayanak teşkil eden iddialar aslında PKK terör örgütünün ve yandaşlarının terörle mücadele operasyonlarımızı karalamaya...

Dışişleri Bakanlığı:
26.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:51

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda gerçekdışı iddialara yer verildiğini belirterek, "Bu açıklamaya dayanak teşkil eden iddialar aslında PKK terör örgütünün ve yandaşlarının terörle mücadele operasyonlarımızı karalamaya yönelik propagandasından başka bir şey değildir. Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' harekatlarına ilişkin Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya cevap verdi. Sözcü Aksoy, "Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' harekatları sırasında sivil kayıplar yaşandığına yönelik gerçek dışı iddialara yer verilmiştir. Bu açıklamaya dayanak teşkil eden iddialar aslında PKK terör örgütünün ve yandaşlarının terörle mücadele operasyonlarımızı karalamaya yönelik propagandasından başka bir şey değildir. Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir." dedi.

Aksoy, açıklamasın şöyle devam etti:

"Operasyonlarımızın planlama ve icra safhalarının her birinde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasına özel önem veriyoruz. Esasen bu husus Irak makamlarınca da bilinmektedir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin bu konudaki sicili temizdir. Bu vesileyle, Irak'ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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