Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti ile dost ve kardeş Irak halkına taziyelerimizi iletiyoruz"
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Dışişleri Bakanlığı: "Irak Hükümeti ile dost ve kardeş Irak halkına taziyelerimizi iletiyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: 'Irak Hükümeti ile dost ve kardeş Irak halkına taziyelerimizi iletiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın terörle mücadelesinde her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha yineliyor, Irak Hükümeti ile dost ve kardeş Irak halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın terörle mücadelesinde her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha yineliyor, Irak Hükümeti ile dost ve kardeş Irak halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından Irak'ın Başkenti Bağdat'ın Sadr Şehri Bölgesinde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr Şehri bölgesindeki bir pazar yerinde 19 Temmuz'da Kurban Bayramı arefesinde gerçekleşen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Irak'taki huzur ve istikrarı bozmaya yönelik bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Irak'ın terörle mücadelesinde her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha yineliyor, Irak Hükümeti ile dost ve kardeş Irak halkına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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