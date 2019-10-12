Dışişleri Bakanlığı'ından Arap Birliği'ne tepki: Ülkemizin suçlanması Arap dünyasına ihanettir

12.10.2019 19:51

Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir."



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir bildiri yayınlayarak Arap Birliği'ni kınadı. Altun, "Bugün yayımladığı bildiride, ülkemizin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliğini en sert biçimde kınıyorum." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle