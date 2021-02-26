Dışişleri Bakanlığı: Hollanda Temsilciler Meclisi kararı hükümsüz bir teşebbüstür
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Dışişleri Bakanlığı: Hollanda Temsilciler Meclisi kararı hükümsüz bir teşebbüstür

26.02.2021 10:48 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:52
Dışişleri Bakanlığı: Hollanda Temsilciler Meclisi kararı hükümsüz bir teşebbüstür

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür. Meclisler tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. Bu karara katılanlar 1915'te gerçekte ne olduğunu aramak yerine, popülistçe oy peşinde koşmaktadır. Bahsekonu kararın imzacılarını 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile AİHM kararlarını tetkik etmeye, tarihi bir meselenin daha iyi anlaşılmasına yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz. Ermenistan tarafından yanıtlanmayan Ortak Tarih Komisyonu önerimiz bu çabaların başında gelmektedir" dedi. 

Aksoy, Hollanda Hükümeti'nden beklentilerinin, hukukun üstünlüğünü gözeten bir tutum benimsemeleri olduğunu kaydederek, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nin ise son dönemde sıkça yaptığı gibi gerçeklikten kopuk, Türkiye karşıtı kararlar almak yerine, mesaisini giderek artan ve Hollanda Türk toplumunun da günlük olarak karşı karşıya kaldığı ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı ile son olarak hükümetin istifasına varan ayrımcı uygulamalarla mücadeleye hasretmesi daha isabetli olacaktır" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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