Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce...
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Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce...

Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

08.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:12
Dışişleri Bakanlığı:

: "Heyetler arası görüşmelerde 'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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