08.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:12

Dışişleri Bakanlığı: "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA