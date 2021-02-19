Dışişleri Bakanlığı Hanau şehrindeki ırkçı saldırıyı unutmadı
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Dışişleri Bakanlığı Hanau şehrindeki ırkçı saldırıyı unutmadı

19.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:46
Dışişleri Bakanlığı Hanau şehrindeki ırkçı saldırıyı unutmadı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Hanau şehrinde geçen yıl düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşları anarak, "Geçtiğimiz yıl Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı ve diğer kurbanları rahmetle anıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Hanau şehrinde geçen yıl düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşları anarak, "Geçtiğimiz yıl Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı ve diğer kurbanları rahmetle anıyoruz. Kederli ailelerin acılarını paylaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hanau'daki hain saldırı ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının çok daha ciddi ve etkin bir şekilde ele alınmasının ve bu konuda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin zamanının çoktan geldiğini göstermiştir. Bu saldırının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını, soruşturmanın süratli ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bu saldırıdan ders alarak, toplumsal barış ve huzuru tehdit eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı hiçbir müsamaha gösterilmemesi büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını besleyen aşırı sağcı ve popülist siyasi söylemlerden uzak durulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüm Avrupa ülkelerini bu tehdit karşısında sessiz kalmayarak, barış ve birarada yaşama ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli işbirliğini göstermeye devam edecektir" denildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Almanya'nın Hanau şehrindeki anma törenine katılacağı, kurbanların aileleri ve vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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