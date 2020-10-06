Dışişleri Bakanlığı: "Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarımızın ise...

Dışişleri Bakanlığı: "Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarımızın ise Bakanlığımızca ve Bişkek Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır.