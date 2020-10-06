Dışişleri Bakanlığı: "Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarımızın ise...
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Dışişleri Bakanlığı: "Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarımızın ise...

06.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:09
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarımızın ise Bakanlığımızca ve Bişkek Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır.

Dışişleri Bakanlığı: "Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarımızın ise Bakanlığımızca ve Bişkek Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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