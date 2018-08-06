Dışişleri Bakanlığı: "Güney Sudan'da Barış Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla yapılan barış anlaşması ile sonuçlanan müzakere sürecinin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Sudan'da iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkelerinin himayesinde iktidar ve muhalefet partileri arasında sürdürülen müzakere sürecinin Hartum'da 5 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan iktidar paylaşımı anlaşmasıyla sonuçlanması memnuniyetle karşılanmıştır. Sözkonusu anlaşmanın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin dost Güney Sudan halkının refah ve esenliğine olduğu kadar bölge ülkelerinin barış ve istikrarına da hizmet edeceğine inanıyoruz" denildi. - ANKARA