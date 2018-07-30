Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta Yapılan Büyükelçiler Toplantısına İlişkin, "Söz Konusu Ülke...
IHAAW205424-SIY/30-07-2018 - Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta yapılan büyükelçiler toplantısına ilişkin, "Söz konusu ülke temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta yapılan büyükelçiler toplantısına ilişkin, "Söz konusu ülke temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı. 30.07.2018 20: 54: 24 TSI
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