Dışişleri Bakanlığı: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan...
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Dışişleri Bakanlığı: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan...

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Dışişleri Bakanlığı: 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan...

Dışişleri Bakanlığı: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan saldırıyı kınıyoruz "

Dışişleri Bakanlığı: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan saldırıyı kınıyoruz " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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