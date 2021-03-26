Dışişleri Bakanlığı: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan...
Dışişleri Bakanlığı: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan saldırıyı kınıyoruz "
Dışişleri Bakanlığı: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan saldırıyı kınıyoruz " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı