Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz.

İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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