Dışişleri Bakanlığı: Göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.
28.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:04
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com