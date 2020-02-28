Dışişleri Bakanlığı: Göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir
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Dışişleri Bakanlığı: Göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.

28.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:04
Dışişleri Bakanlığı: Göçmenlerin Batı'ya hareketi İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir

, 'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin 'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.


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Kaynak: Euronews.com

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