Dışişleri Bakanlığı: "(GKRY'nin Fatih gemisi personeline yönelik tutuklama kararı) Bu haddini aşan...
Dışişleri Bakanlığı: "(GKRY'nin Fatih gemisi personeline yönelik tutuklama kararı) Bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır.
Dışişleri Bakanlığı: "(GKRY'nin Fatih gemisi personeline yönelik tutuklama kararı) Bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır"
Kaynak: AA
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