Dışişleri Bakanlığı: "Gine Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri memnuniyet verici"

Dışişleri Bakanlığı, "Gine Cumhuriyeti'nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükünet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, "Gine Cumhuriyeti'nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükünet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gine Cumhuriyeti'nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükünet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı