Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Keçeci, Hatay'da

Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamamaya göre, Vali Ata, tarih ve medeniyetler kenti Hatay'da Keçeci ve misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Keçeci ise nazik kabulünden ve gösterdiği misafirperverlikten dolayı Ata'ya teşekkür etti.