Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki Darbe Girişimini Kınadı

Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki Darbe Girişimini Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Gabon'da yaşanan darbe girişimini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Gabon'daki Darbe Girişimini Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Gabon'da yaşanan darbe girişimini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gabon'da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz. Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır. Gabon'da huzur ve istikrarın muhafaza edilmesine önem veriyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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