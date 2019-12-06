Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın...
Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın... - Haber

Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın...

Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz.

06.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:38
Dışişleri Bakanlığı:

: "(Fransa'da) Aralarında muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler