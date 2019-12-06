06.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:38

Dışişleri Bakanlığı: "(Fransa'da) Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz."

Kaynak: AA